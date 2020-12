Vorzuwerfen habe sich Frehse auch mit Blick auf Pauline Schäfer nichts. "Ich habe nach der EM 2018 am Flughafen zu Pauline gesagt: Ich glaube unsere Wege trennen sich hier. Du möchtest eine Medaille zu Olympia, ich habe eine ganz andere Vorstellung, wie man das macht. Suche dir einen Trainer, damit du deinen Traum verwirklichen kannst.“ Eine Zusammenarbeit sei nicht mehr möglich gewesen, Frehse habe im Training keine Anweisungen mehr gegeben. "Ich habe sie machen lassen, was sie wollte. Paulines Vorwurf war damals, dass ich sie nicht bestimmen lasse, was sie im Training machen darf."