Saskia Feige beendet mit 27 Jahren ihre sportliche Laufbahn. Deutschlands beste Geherin will sich künftig wieder mehr ihrem Medizinstudium widmen. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da ich sehr an dem Sport hänge und es eine richtig gute Zeit war, von der ich vieles vermissen werde. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es ein guter Zeitpunkt ist", sagte Feige am Mittwoch (6. November) in einer Mitteilung des SC DHfK Leipzig.