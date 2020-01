Tischtennis | German Open German Open: Magdeburg begrüßt Tischtennis-Elite

Hauptinhalt

Die Tischtennis-Asse der Welt treffen sich dieser Tage zu den German Open in Magdeburg. Ab Dienstag (28.01.2020) zeigen die Spitzensportler in der Getec-Arena, was sie draufhaben.