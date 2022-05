Lacrosse Weltrekordversuche bei der Germany Lacrosse Convention in Dresden

Hauptinhalt

Die Germany Lacrosse Convention lockt alle Anhänger des kanadischen Nationalsports an diesem Wochenende nach Dresden. Wir übertragen einen der Höhepunkte, das Finale des Box-Lacrosse Nations Cups live am Sonntag. Austragungsort ist die JOYNEXT Arena und der Sportpark Ostra in Dresden. Im Rahmen des dreitägigen Spektakels wollen die Veranstalter gleich zwei Weltrekorde aufstellen.