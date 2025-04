Gewichtheber Raphael Friedrich aus Rodewisch hat bei den Europameisterschaften in Chişinău die Goldmedaille im olympischen Zweikampf gewonnen. In der Gewichtsklasse bis 89 Kilogramm ließ er mit 171 Kilogramm im Reißen und 205 Kilogramm im Stoßen – addiert 376 kg – alle Konkurrenten hinter sich. Silber ging an den Moldawier Marin Robu mit einem Kilogramm Rückstand auf Friedrich (375 kg), Bronze an den Lorenzo Tarquini aus Italien (353 kg).