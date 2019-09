Christoph Harting (Archiv). Bildrechte: IMAGO

"Wir werden in Doha ein gut vorbereitetes deutsches Team sehen", sagte DLV-Cheftrainer Alexander Stolpe.



Zu den Titelanwärtern in Katar zählen Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) sowie die vier Speerwerfer um den Titelverteidiger Johannes Vetter (LG Offenburg) aus Dresden. Nach zuletzt drei deutschen Rekorden will sich Vorzeigeläuferin Konstanze Klosterhalfen (Bayer 04 Leverkusen) bei der WM in der Weltspitze behaupten.