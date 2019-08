Ausgerechnet der dreimalige Olympiasieger Brendel patzte allerdings und kassierte auf seiner Paradestrecke über 1000 m als Vierter die erste Niederlage in einem großen Rennen seit 2014. Der 31-Jährige war nach der Niederlage kaum zu trösten. "Die Enttäuschung ist riesengroß. Ich hatte mir auf jeden Fall eine Medaille vorgenommen und habe das nicht erreicht. Die Bedingungen waren fair, daran lag es nicht. Am Ende hat ein bisschen gefehlt", sagte der 31-Jährige, dem fünf Hundertsel zu Bronze fehlten: "Das ist sehr ärgerlich." Gold ging an den Brasilianer Isaquias Queiroz vor Tomasz Kaczor (Polen) und Adrien Bart (Frankreich).