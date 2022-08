Den deutschen Schwimmern gelang zum Abschluss der Beckenwettbewerbe in Rom ein Doppelschlag: Nach Silber über 800 m und Bronze über 200 m siegte zuerste die die 20-Jährige Isabel Gose aus Magdeburg im Finale über 400 m Freistil in 4:04,13 Minuten vor der italienischen 800-m-Europameisterin Simona Quadarella. Gleich im anschließenden Rennen im Foro Italico legte Vizeweltmeister Märtens nach. Der 20-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale nach 3:42,50 Minuten als Erster an.