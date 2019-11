"Fans im Osten - Wir kommen zu Euch!" - diese Versprechen lösen wir am Sonntag wieder ein. Ab 11:15 Uhr berichten wir im Livestream über den Finaltag im Landes-Mannschafts-Cup der Judokas von Sachsen-Anhalt. René Kindermann wird moderieren. Er kommt aber nicht allein, sondern mit Annett Böhm, Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2004 in Athen.

Zehn Mannschaften aus Sachsen-Anhalt gehen in der neuen Sporthalle in Naumburg auf die Matten. Die Teams sind bunt gemischt. Mitmachen dürfen alle ab dem Geburtsjahr 2003. "Damit wollen wir auch den Nachwuchs fördern und heranziehen", erklärt Werner Heinze. Er ist ein Tausendsassa beim Gastgeber Friesen-Naumburg, arbeitet als Abteilungsleiter, Trainer und kämpft auch noch selbst. Allerdings nicht am Sonntag: "Wir wollen doch gewinnen", lacht der 57-Jährige. Der älteste Starter wird damit Olaf Rodewald (56) vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz sein. Er hat in seiner Altersklasse schon an Weltmeisterschaften teilgenommen. Auch Gastgeber Naumburg hat einen "Star" im Team: Jakob Schiek startet in der 2. Bundesliga für den Judoclub Leipzig.