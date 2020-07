Das gab der derzeit vom Berliner Unternehmer Matthias Große kommissarisch geführte Verband am Montag in einer Erklärung. Niemann-Stirnemann, die bisher als Jugend-Trainerin gearbeitet hat, und Behr werden damit direkt dem künftigen Bundestrainer unterstellt sein. Ziel von Präsident Große ist es, künftig in allen internationalen Rennen mit Team-Trios am Start zu sein.