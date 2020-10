Für den SV GutsMuths Jena beginnt das erste Heimspiel in der 1. Badminton-Bundesliga gleich mit einem echten Kracher. Am Samstag (24. Oktober) empfängt der Aufsteiger den TV Refrath aus Bergisch Gladbach. "Die Vorfreude ist riesengroß", erzählt GutsMuths Präsident Mathias Jauke im Gespräch mit dem MDR am Donnerstag. "Das ist etwas ganz Besonderes für den Verein und vor allem für den Badminton-Sport in Ostdeutschland. Noch nie zuvor spielte ein Klub aus den neuen Bundesländern in der 1. Bundesliga."