In der Hammerwurf-Konkurrenz der Männer hat sich der Pole Pawel Fajdek durchgesetzt. Der amtierende Weltmeister, der eine Bestleistung von 83,93 Metern vorweisen kann, setzt sich in Halle mit 79,04 Metern durch. Dahinter landeten der Grieche Mihalis Anastasakis (75,16 m) und Sean Donnelly (USA/74,88 m). Deutsche Teilnehmer fehlten in der Konkurrenz.