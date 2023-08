"Die Weite war nicht das, was ich mir vorgestellt habe, Platz acht ist aber top. Ich bin mega zufrieden", sagte der Magdeburger Janssen im ZDF. Ein weiteres Top-Acht Ergebnis für die deutsche Equipe. Der 25-Jährige erzielte am Montag (21. August) in Budapest 63,80 m und zeigte damit beim spektakulären Triumph von Olympiasieger Daniel Stahl (71,46 m) seine Klasse.