Das Anhalt Meeting ist in diesem Jahr so gut besetzt wie nie. Als erstes EAA Meeting im Rahmen der World Athletics Continental Tour Bronze bildet Dessau den Auftakt in die Leichtathletiksaison. "Das Teilnehmerfeld ist wirklich absolut unfassbar gut besetzt. So stark war es in der Breite noch nie und wir freuen uns, dass so viele tolle Top-Athleten nach Dessau kommen und drücken ganz fest die Daumen, dass alle gesund bleiben und Dessau als optimales Sprungbrett mit guten Leistungen für Olympia nutzen um dann dort erfolgreich zu sein", freut sich Meetingdirektor Ralph Hirsch.