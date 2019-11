Skisprunglegende Jens Weißflog kann sich die Spiele im heimischen Oberwiesenthal sehr gut vorstellen: "Die Idee ist traumhaft. Sie ist zu schön, um wahr zu werden. Doch wer keine großen Ziele hat, kann nicht gewinnen! Ich erinnere mich noch sehr genau an die Winterspiele 1994 in Lillehammer – friedlich, freundlich, maßvoll. Mit maßvoll meine ich, dass dieses kleine norwegische Gemeinwesen sich auch nach den Spielen den Charme als Wintersportort erhalten hat und nicht von Investruinen erdrückt wird, wenn der Ski- und Kufenzirkus vorbei ist. Das stelle ich mir auch für Deutschland vor. Wir haben mit unseren hervorragenden olympiatauglichen Anlagen im Osten Deutschlands dafür die besten Voraussetzungen."

Im Oktober hatte die Region Rhein-Ruhr ihr Interesse an der Austragung Olympischer Spiele 2032 signalisiert - über die privatwirtschaftliche Initiative "Rhein Ruhr City 2032". Zuletzt hatten zwei deutsche Bewerbungen schon früh Schiffbruch erlitten. Sowohl München (für die Winterspiele 2022) als auch Hamburg (Sommerspiele 2024) waren jeweils an Volksabstimmungen gescheitert. Leipzig hatte die Sommerspiele 2012 austragen wollen und konnte sich im nationalen Wettbewerb überraschend klar gegen Hamburg, Düsseldorf mit Rhein-Ruhr, Frankfurt/Main und Stuttgart durchsetzen. Vielen in Erinnerung dürfte noch das Cello-Spiel des damaligen Oberbürgermeisters Wolfgang Tiefensee bei der nationalen Endausscheidung 2003 in München sein.