Große Freude in Leipzig, Zwickau, Hoyerswerda und Dresden: Fünf sächsische Sportvereine sind am Montag mit Preisen von 25.000 bis 75.000 Euro für ihre Inklusionsprojekte ausgezeichnet worden. Einer der 75.000 Euro schweren Hauptpreise geht dabei an die Rollstuhlsport-Initiative des Leipziger Behinderten- und Rehasportvereins. Die Jury überzeugte das Projekt "Alles rollt – vielfältig und bunt". Aus Baden-Württemberg erhielten der MTV Stuttgart 1843 e.V. (Projekt: Kommunales Netzwerk Inklusion) sowie die Turn- und Sportgemeinschaft Wilhelmsdorf e. V. (Projekt: Inklusive Bewegungs- & Begegnungserlebnisse in der Gemeinde) die höchste Auszeichnung.