Das Warten hat ein Ende: Am Montag (1. Juni) ist die Anmeldephase für das Internationale Deutsche Turnfest in Leipzig 2021 angelaufen. "Wir heißen alle Turnerinnen und Turner zum Turnfest 2021 in Leipzig herzlich willkommen", blickt Kati Brenner, Geschäftsführerin des Organisationskomitees, vorfreudig auf das Event im kommenden Jahr voraus.