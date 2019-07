Gespielt wurde in der Dresdner Erdgasarena, allerdings ohne Eis, sondern auf Beton. Das Turnier mit insgesamt sechs Teams, darunter den beiden deutschen Mannschaften Germany Red und Germany Black, ging über drei Tage. Die Höhepunkte waren am Sonntag die Spiele um Platz drei zwischen Glasgow und Pardubice und vor allem das Finale zwischen Germany Red und Germany Black.

Im Endspiel setzte sich Germany Black nach vier intensiven Vierteln hauchdünn mit 12:11 durch. Die Ausgeglichenheit der Mannschaften zeigte sich von Anfang an, denn auf beiden Seiten gab es Tore wie am Fließband. Im vierten Viertel erarbeite sich Red einen Drei-Tore-Vorsprung (10:7), doch der Gegner steckte nicht auf, holte den Rückstand auf und zog kurz vor dem Ende sogar noch vorbei.

Auf Seiten des roten Teams überzeugte vor allem Per-Anders Olters, der in den USA in der höchsten College-Liga spielt und technisch äußerst beschlagen agierte. Für Germany Black sorgte immer wieder Marc Brandenburger mit schnellen Gegenangriffen und Toren für Highlights.

Im Spiel um Platz drei zwischen den Glasgow Clydesiders und LC Pardubice setzte sich der tschechische Vertreter knapp mit 6:5 durch. In der Erdgasarena, die normalerweise die Eishockey-Mannschaft der Dresdner Eislöwen beheimatet, zeigte das siegreiche Team von Beginn an seine Klasse. Schnell enteilte Pardubice auf 3:0, was die Gegner aus Glasgow jedoch kaum beeindruckte. Mit viel Kampfgeist kamen die Clydesiders zurück ins Spiel und sorgten so für einen packenden Kampf um Platz drei - mit einem glücklichen Ende für LC Pardubice.