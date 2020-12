Breitensport LSB-Generalsekretär Dahms: "Können derzeit keinen Sport anbieten"

Seit Montag gilt in Sachsen erneut ein harter Lockdown. Von den Einschränkungen sind auch zahlreiche Sportvereine betroffen. Doch was bedeuten die Maßnahmen konkret für den Breitensport, was ist aktuell noch erlaubt und was können die Vereine in der Krise leisten? Darüber haben wir mit Christian Dahms, dem Generalsekretär des Landessportbunds Sachsen gesprochen.