Georg von Stein, am Freitag sind Sie Siebter geworden. Wie beurteilen Sie Ihren Auftakt hier in Leipzig?

Georg von Stein: "Grundsätzlich sind wir nicht mit ganz hohen Erwartungen angereist sind, weil wir ein neues Gespann aufbauen. Boyd Exell hat mir zwei Pferde abgekauft. Alles ist professioneller geworden. Jeder hat inzwischen ein reines Indoor-Gespann, das draußen nicht startet. Meine neuen Pferde sind mit der Kulisse gut klargekommen. Drei Fehler sind zu viel. Wenn zwei Bälle nicht herunterfallen, bin ich unter den ersten Vier. Am Sonntag werden alle schneller sein. Ich habe nun etwas mehr Sicherheit. Die junge Stute hinten links (Pearl, Anm. d. Red.) hat das gut weggesteckt."

Was müssen Sie als Fahrer beachten?

"Wir suchen kleinere, kompaktere, gut galoppierende Pferde. Die Pferde laufen auf eine Bande zu, das gibt es Outdoor nicht. In der Halle trainieren wir das kontinuierlich, genauso wie einen schnellen Antritt aus einer Wendung heraus. Wir geben eine Linie vor, auf der das Gespann beschleunigen muss. Wenn die hinteren Pferde schneller beschleunigen als die vorderen, verlierst du den Kontakt zur Vorderleine. Dann schiebt sich oft das Gespann zusammen und du verlierst die Kontrolle, weil die vorderen Pferde führungslos sind. Wir trainieren, dass das nicht vorkommt."

Seit Jahren starten Sie bei Weltcups. Dennoch: Sind sie vor einem Wettkampf hier in Leipzig aufgeregt?

"Ich bin durch meine Lebensgefährtin hierher gekommen. Der Vater meiner Lebensgefährtin ist hier schon gestartet. Inzwischen ist das mein Hausturnier. Ich bin vor jeder Prüfung aufgeregt, aber professionell genug, das wegzustecken. Hier sind viele Fahrbegeisterte und Fahrkenner. An der Bande sieht man den einen oder anderen, den man kennt. Die Halle ist so voll, das hast du sonst maximal in Aachen. Der Lärmpegel erhöht sich. Das ist schon gewaltig."