Nachwuchshoffnung Isabel Gose hat den deutschen Schwimmern bei der Kurzbahn-EM im russischen Kasan die erste Medaille beschert. Die 19-Jährige aus Magdeburg schwamm im Finale über 800 m Freistil in persönlicher Bestzeit von 8:10,60 Minuten zu Bronze. Den Titel holte sich die Russin Anastasia Kirpitschnikowa vor der italienischen Olympiadritten Simona Quadarella.

"Das war noch mal sechs Sekunden unter meiner Bestzeit von gestern. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell schwimmen kann", sagte die Olympiasechste über 400 m. Silber verpasste Gose nur um sechs Hundertstelsekunden. "Meine letzten Wenden waren wieder eine Katastrophe, da habe ich ganz schön viel verschenkt", meinte sie: "Sonst hätte ich sie locker bekommen."

Als Belohnung gibt es "vielleicht ein Stück Kuchen". Für Gose war es die zweite internationale Medaille im 25-m-Becken: Vor zwei Jahren hatte die Schülerin über 400 m Silber gewonnen. Als Siebter schlug Ole Braunschweig in persönlicher Bestzeit von 23,28 Sekunden im Finale über 50 m Rücken an. "Das war mega gut", sagte der Berliner, "die beste Platzierung jemals".

Nach dem nächsten Edelmetall für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) greift am Donnerstag (17:40 Uhr MEZ) Olympiasieger Florian Wellbrock. Der 24-Jährige vom SC Magdeburg war am Mittwochmorgen als Zweitschnellster der Vorläufe hinter dem italienischen Titelverteidiger und Weltrekordler Gregorio Paltrinieri in den Endlauf über 1.500 m Freistil eingezogen.