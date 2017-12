Vetters Triumph war einer mit Ansage, dennoch sorgte dieser bei dem Hünen für ein gepflegtes Gefühlschaos. "Auf meinen Schultern lag ein immenser Druck", sagte der 24-jährige gebürtige Dresdner. Schließlich lieferte Vetter seinen Wurf des Jahres schon vor der WM ab. Nach seinem Deutschen Rekord von 94,44 m war er als Topfavorit auf Gold an die Themse gereist. Am Ende hielt Europas Leichtathlet des Jahres allen Erwartungen stand, Vetter holte zudem die einzige Goldmedaille für das deutsche Team in London. Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) musste sich mit Platz vier begnügen. In London krönte Vetter seine vorläufige Entwicklung unter Boris Obergföll, in der Obhut des Bundestrainers steigerte sich der Sportsoldat binnen drei Jahren um rund 15 Meter.

