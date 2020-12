Der in die Wendezeit 1990 in Pirna geborene Friedrich feiert schon seit 2011 große internationale Erfolge: Damals wurde er Junioren-Weltmeister und holte WM-Gold mit dem Team. Ab da schnappte er sich bei jeder WM eine goldene Medaille - Konstanz pur. 2020 ging es erstmals auf seiner Heimbahn, dem ENSO-Eiskanal, in Altenberg zur Sache. Und der für den BSC Oberbärenburg, einem Ortsteil von Altenberg, startende Friedrich nutzte seinen Heimvorteil.

Francesco Friedrich mit dem WM-Pokal Bildrechte: imago images / Ed Gar