Bei Bob-Pilot Francesco Friedrich gehen langsam die Superlative aus. Der Sachse holte sich im Februar bei der WM in Altenberg die Titel im Zweier und Vierer . Es war bereits sein viertes Doppelgold bei einer Weltmeisterschaft.

Mit dem großen Schlitten konnte Friedrich sogar im Blindflug durch die Kurven rasen, so groß war die Überlegenheit. Wenngleich nicht freiwillig, denn sein Visier hatte es "aufgehauen". Im letzten Lauf sei das Visier immer mehr beschlagen gewesen. "Wir sind nahezu blind runtergefahren, ich habe es aber ganz gut erwischt", so Friedrich. Immerhin so "gut", um den zweitplatzierten Benjamin Maier aus Österreich um 0,79 Sekunden hinter sich zu lassen.