Nordische Kombination und Eric Frenzel: Das war über viele Jahre hinweg eine Erfolsgeschichte. Der in Annaberg-Buchholz geborene Sachse, der lange für den WSC Oberwiesenthal und dann ab 2018 für den SSV Geyer an den Start ging, räumte ab, dass einem schwindlig werden konnte.

Drei Mal Olympisches Gold 2014 und 2018, dazu fünf Mal WM-Gold von 2011 bis 2017. Aber die Aussichten für die nordische Ski-WM in Seefeld (Österreich) waren wenig verheißungsvoll. Frenzel startete in die Saison mit zwei zweiten Plätzen beim Weltcup in Lillehammer. Danach aber musste er schon Top-Ten-Platzierungen als Lichtblicke verbuchen. Der Familienvater ließ den letzten Weltcup vor der WM in Trondheim aus und feilte stattdessen in Oberwiesenthal und Planica (Slowenien) an der Abfahrtshocke, bei der er Verbesserungsbedarf ausgemacht hatte.