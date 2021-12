Mit dieser Goldmedaille war nicht zu rechnen. Das thüringische Rennrodel-Doppel Sascha Benecken und Toni Eggert sicherten sich bei der WM erneut den Titel, wiederholte damit den Triumph aus dem Jahr 2020. Dabei setzten sie sich gegen die Lokalmatadoren Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) durch, die im Sprint noch die Nase vorn hatten. "Es ist ein unglaublich schönes Gefühl. Es war eine schwierige Saison mit Corona-Problemen am Anfang. Wir wussten, es kommt auf diesen zweiten Lauf an. Da fällt eine große Last ab", jubelte Eggert nach dem Lauf. Auch Benecken war aus dem Häuschen: "Es war ein extremer Druck. Da fallen Tonnen von Last runter." Im Sprint zuvor mussten sie sich nach Fehlern mit Bronze zufrieden geben.

Goldjubel bei Sascha Benecken und Toni Eggert Bildrechte: IMAGO / CEPix