Nach einem Aderlass bei den deutschen Rodlerinnen ruhten die Hoffnungen in der Saison 2019/2020 mehr oder weniger plötzlich auf Julia Taubitz. Die Fußstapfen schienen gewaltig: Natalie Geisenberger (Schwangerschaft) und Tatjana Hüfner (Karriere-Ende) standen in der Bestenliste der Weltcup-Siege auf den Plätzen eins und zwei. Auch die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schwangere Dajana Eitberger fehlte dem deutschen Frauen-Team.

Und die für den WSC Erzgebirge Oberwiesenthal startende Taubitz, die schon im Jahr zuvor mit WM-Silber aufhorchen ließ, bestand diese Bewährungsprobe. Und wie: Im Gesamt-Weltcup kämpfte sie von Beginn an um die Kristallkugel. Bei der EM in Lillehammer gab es ebenso Silber wie dann erneut bei der WM. Zudem holte sie in Sotschi mit der Teamstaffel ihr erstes WM-Gold. Und zum Abschluss überholte sie im letzten Saisonrennen auch noch Konkurrentin Tatjana Iwanowa (RUS) und sicherte sich erstmals den Gesamt-Weltcup. Zum 22. Mal in Folge stand eine deutsche Rodlerin am Saisonende ganz oben. Zur Freude von Taubitz, wie die in Annaberg-Buchholz geborene der Chemnitzer "Freien Presse" verriet: "Die WM-Medaillen haben auch ihren Stellenwert, aber die Weltcupkugel ist eben der Lohn für viele Rennen, für die Arbeit einer ganzen Saison. Da bin ich schon stolz drauf."