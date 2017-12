Schon mit fünf Jahren fing Schäfer mit dem Turnen an, 2012 zog sie dann aus dem saarländischen Bierbach nach Chemnitz. Ihr Talent konnte sie schon in jungen Jahren beweisen. So nahm sie bereits in den Jahren 2013 und 2014 an den Weltmeisterschaften teil, Ihr bitterstes Erlebnis waren die Olympischen Spiele 2016. Obwohl sie ihre Übung am Schwebebalken im Training noch perfekt geturnt hatte, kosteten ihr kleinere Haltungsfehler die entscheidenden Zehntel, sie erreichte nicht einmal das Finale. Daraus hat sie nun gelernt.

