"Partner Pferd" ist für Jana Wargers die vorletzte Chance auf Weltcup-Punkte

Wargers feierte mit 15 Jahren ihre ersten S-Erfolge und ist nun schon einige Jahren auf internationalen Turnieren unterwegs. Über den Jahreswechsel gönnte sie sich aber einmal eine zweiwöchige Pause von den Vierbeinern. Sie sagte am Donnerstag (19.01.2023): "Ich glaube, dass es wichtig ist, mal den Kopf auszuschalten. Für mich war das mal an der Zeit und ich konnte mit einem guten Gefühl mal nicht am Stall sein." Mit absoluter Motivation sei sie in den Stall zurückgekehrt. Und nun sollen zu den bisherigen zehn Weltcup-Punkten in der aktuellen Saison noch einige dazukommen.

Die 31-Jährige, die mit "Limbridge" in den Parcours geht, gab zu: "Natürlich möchte ich noch ein paar Weltcup-Punkte sammeln. Deswegen hoffe ich, dass da noch einige Punkte rumkommen. Es wäre schön, wenn es noch mit dem Finale klappt." Um sich für das Turnier in Omaha im Mittleren Westen der USA (4. bis 8. April 2023) zu qualifizieren, braucht man erfahrungsgemäß mindestens 40 Zähler. Nach dem Turnier in Leipzig, kann sie allerdings nur noch in Amsterdam Punkte sammeln, ehe sie an der Sunshine-Tour in Spanien teilnimmt.