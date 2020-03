Rennrodeln Jessica Tiebel - Karriereende mit 21 Jahren

Die Physik-Studentin erklärte: "Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber ich habe im Laufe der letzten Zeit festgestellt, dass mir der Rodelsport nicht mehr so viel Spaß macht wie einst und dass ich sowohl physisch als auch psychisch an meiner Grenze angekommen bin." Die in Dippoldiswalde geborene Tiebel gewann bei den Olympischen Jugendspielen in Lillehammer neben den WM-Titeln noch Silber im Einzel und Gold mit der Teamstaffel.