Johannes Vetter ist am vergangenen Sonntag (6. September) ein Wurf für die Ewigkeit gelungen. Die 97,76 Meter von Chorzow sind umso höher zu bewerten, weil sie in einem geschlossenen Stadion erzielt wurden. "Das war eigentlich der Weltrekord in einem geschlossenen Stadion. Im offenen wäre der wahrscheinlich auf über 100 Meter gegangen", sagte der gebürtige Dresdner am Montag (7. September) im "SpiO"-Talk.

"Kleinigkeiten entscheiden"

Bis auf 72 Zentimeter kam er damit an den noch immer geltenden Weltrekord von Ikone Jan Zelezny vom 25. Mai 1996 heran – geworfen in einem offenen Stadion. Dann sollten doch die 100 Meter machbar sein, könnte man meinen. Doch Vetter schränkte ein: "Ob ein Wurf über 80 oder 95 Meter geht, das sind Kleinigkeiten. So ein Wurf wie gestern, das ist wie ein Sechser im Lotto." Bildrechte: imago images/Newspix

"Wollte Meeting in Dessau pushen"

Ein, zwei Bierchen habe er nach dem Wettkampf mit Kugelstoßer David Storl noch geleert, viel geschlafen dagegen nicht. "Heute will ich lange schlafen. Ich komme ja über München und Berlin." Denn am Dienstag (8. September) geht es bereits zum Meeting nach Dessau.



Dass dieser Wettkampf überhaupt stattfindet, dafür zollte der Ausnahmeathlet den Veranstaltern Respekt. "Ich habe großen Respekt, dass Dessau stattfindet. Dass die Organisatoren alles auf die Beine stellen konnten. Ich konnte mich entscheiden, Ostrava findet zur selben Zeit statt, ich wollte aber ein deutsches Meeting pushen. Was rauskommt, werden wir sehen. Man ist nach so einem Wurf gerädert. Die Nacht war kurz, ich stand noch so unter Spannung."