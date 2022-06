Weil die Schulter Probleme macht, musste der deutsche Speer-Rekordler seine Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Berlin absagen. "Es geht um mich und meine Gesundheit, die muss ich einfach schützen", erklärte der 29 Jahre alte gebürtige Dresdner.

Die hartnäckige Entzündung in der Schulter sei "zumindest so ernst, dass wir seit Wochen damit zu kämpfen haben". Den ganz großen Frust will Vetter nicht aufkommen lassen. "Toll ist das nicht, aber wir haben schon ganz andere Sachen überstanden", sagte er.

WM im Juli ungewiss

Nach dem verkorksten Auftritt bei Olympia in Tokio, als Vetter wegen Anlaufprobleme auf dem weichen Bodenbelag chancenlos war und als großer Goldfavorit Neunter wurde, sollte 2022 für den deutschen Rekordhalter (97,76 Meter) wieder ein Glanzjahr werden. Doch jetzt gibt es vor der WM in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) und der mindestens genauso wichtigen Heim-EM in München (15. bis 21. August) große Fragezeichen.

Skeptischer Blick in die Zukunft: Johannes Vetter. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports Ob ein WM-Start gefährdet sein könnte? "Das ist noch völlig offen", sagte Vetter. Erst einmal gilt es für das Kraftpaket, das sich im Training so leidenschaftlich schinden kann, sich auch wieder schmerzfrei schinden zu können. "Ich bin schon in der Lage ein bisschen was zu werfen, aber die schweren Sachen gehen nicht", sagte er.

Vetter ist mit Mitte Mai erzielten 85,64 m hinter dem Mainzer Julian Weber (89,54) und dem Mannheimer Andreas Hofmann (87,32) drittbester deutscher Werfer der Saison. Sein WM-Ticket hat er als Diamond-League-Sieger per Wildcard sicher.

