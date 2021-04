Leichtathletik Auch Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter kommt nach Dessau

Auch Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter hat seine Zusage für die 23. Auflage des Internationalen Leichtathletik-Meetings in Dessau gegeben. Der 28-Jährige trifft am 21. Mai im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion auf seinen ewigen Widersacher Thomas Röhler, der seine Zusage bereits zum Wochenbeginn verkündet hatte.

Vetter tritt als Titelverteidiger an, gewann letztes Jahr mit einem Wurf über 86,17 Meter. 2019 war es Röhler, der mit einer Weite von 86,99 Metern jubeln durfte. 2018 hätten sich beide schon einmal in Dessau gegenübertreten sollen, aber Vetter verletzte sich. Der Weltmeister ist in diesem Jahr das Maß aller Dinge, schleuderte seinen Speer erst am vergangenen Sonntag (25. April) in Offenburg auf 91,50 Meter und steigerte die Weltjahresbestleitung um dreieinhalb Meter.