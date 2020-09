Vetter übertraf seinen eigenen deutschen Rekord von 2017 damit um 3,32 Meter. Schon vor knapp zwei Wochen hatte Vetter an gleicher Stelle zweimal die 90-Meter-Marke geknackt. Erst Anfang August hatte er zudem im finnischen Turku mit 91,49 Meter die bisherige Weltjahresbestleistung aufgestellt. Am 8. September geht Vetter beim Leichtathletik-Meeting "Anhalt 2020" in Dessau an den Start, welches sie ab 18:05 Uhr im "Sport-im-Osten"-Livestream verfolgen können.