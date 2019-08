Routinier Degenkolb war in diesem Jahr von seinem Team Trek-Segafredo nicht für die Tour de France nominiert worden, weil der Fokus voll auf Klassement-Fahrer Richie Porte aus Australien lag. Zuvor hatte er sechs Mal in Folge an der "Tour" teilgenommen. Der sprintstarke Klassikerspezialist steht nun bei der Spanien-Rundfahrt ab Samstag am Start. Der Saisonhöhepunkt für Degenkolb soll die Straßen-Weltmeisterschaft Ende September im britischen Yorkshire werden.