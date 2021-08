Seinen Olympia-Coup realisiert Hilbert nur langsam. "Es war viel Stress in den letzten Tagen und es ist schwer alles sacken zu lassen. Momentan brauche ich erst einmal Urlaub, den ich die letzten vier Jahre nicht hatte. Ich stelle meine Schuhe für zwei, drei Wochen in die Ecke. Dann fange ich wieder an", so der gebürtige Mühlhauser, der die Chance in Sapporo nutzte, um noch eine Medaille auf seiner Spezialstrecke über 50 Kilometer zu holen.