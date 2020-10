Veranstaltungsleiter Jakob Schiek Bildrechte: Annett Böhm / MDR

Die Pandemie ging auch an den Mattenkämpfern nicht spurlos vorbei. Waren es in den letzten beiden Jahren noch zehn Mannschaften, die um Medaillen kämpften, gingen in diesem Jahr nur fünf Teams auf die Matten. Wie Veranstaltungsleiter Jakob Schiek dem MDR sagte, seien einige Judo-Vereine nicht in der Lage gewesen, ordentlich zu trainieren, sodass sie noch nicht an ihr altes Leistungsvermögen anknüpfen können.