Judo-Legende Dietmar Lorenz ist tot. Wie der Deutsche Judo-Bund mitteilte, verstarb er am Mittwoch (8. September) im Alter von 70 Jahren. Der gebürtige Schleizer gewann 1980 in Moskau die Goldmedaille in der offenen Gewichtsklasse und krönte sich damit zum ersten deutschen Judo-Olympiasieger.