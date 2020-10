Es ist die erste Judo-Veranstaltung in Sachsen-Anhalt seit den Corona-Beschränkungen. In Merseburg steigt am kommenden Wochenende die dritte Auflage des Landes-Mannschafts-Cups der Männer. "Sport im Osten" ist vor Ort und zeigt am Sonntag (4. Oktober) ab 10 Uhr alle Kämpfe aus der Rischmühlen-Halle im Livestream.

Kleineres Teilnehmerfeld

Die Pandemie ging auch an den Mattenkämpfern nicht spurlos vorbei. Waren es in den letzten beiden Jahren noch zehn Mannschaften, die um Medaillen kämpften, sind dieses Jahr nur fünf Teams im Einsatz. Wie Veranstaltungsleiter Jakob Schiek dem MDR sagte, seien einige Judo-Vereine nicht in der Lage gewesen, ordentlich zu trainieren, sodass sie noch nicht an ihr altes Leistungsvermögen anknüpfen können.

Titelverteidiger am Start

Das soll die Attraktivität des Wettbewerbs aber nicht schmälern, geht mit dem SV Halle doch der Titelverteidiger an den Start. Zudem sind der Haldensleber Judoclub, der Judoclub Halle, der SV Blau-Rot Pratau und die SG Friesen Naumburg vertreten. Der Cup ist nur sachsen-anhaltischen Judokas vorbehalten, Teams aus anderen Bundesländern dürfen nicht daran teilnehmen. Am Sonnabend (3. Oktober) gehen die Frauen auf die Matte und können "wild Mannschaften bilden", so Jakob Schiek.

Geburtsstunde 2018

Nach dem Wegfall der Regionalliga hatten 2018 enthusiastische Judo-Sportler den Landes-Mannschafts-Cup in Sachsen-Anhalt aus der Taufe gehoben. Ein Jahr später gaben auch die Frauen ihr Debüt in diesem Wettkampf.