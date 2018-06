Sie brachte im Waldstadion zwar nur zwei gültige Versuche zustande, ihr erster Wurf war aber gleich der weiteste. "Ich habe mir über die Norm keine großen Gedanken gemacht. Es waren einfach zu große technische Probleme in meinem Wettkampf. Die 60 Meter sind nicht mein Anspruch", sagte die Vize-Europameisterin dem Fachportal "leichtathletik.de". Die Ehefrau von Diskus-Olympiasieger Robert Harting, der in Zeulenroda auch schon siegreich gewesen war, hatte sich in der Vorbereitung auf die Heim-EM im August in Berlin einen Muskelfaserriss zugezogen. Körperlich fühle sie sich zwar wieder sehr gut, aber die Technik funktioniert noch nicht. Es werden nur drei EM-Tickets vergeben. Zweite in Zeulenroda wurde Kristin Pudenz (SC Potsdam), die die Norm mit 60,08 Meter auch knackte.

Julia und Ehemann Robert Harting beim "SoleCup 2018" in Schönebeck (Archivbild). Bildrechte: IMAGO