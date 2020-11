Die Freude auf die Heim-WM in Königssee fällt dagegen etwas getrübt aus. Eigentlich sollten die Titelkämpfe in Kanada stattfinden, erst in Calgary, dann in Whistler. Wegen der Corona-Pandemie und der Reisebeschränkungen wurde die WM aber schließlich nach Bayern vergeben - und findet dort Anfang Februar statt. "Für die gesamte deutsche Mannschaft ist es ein Vortel, dass wir eine Heim-WM haben", sagt Taubitz, schränkt dann aber ein: "Im ersten Moment war ich aber ein bisschen traurig. Ich wäre gern nach Calgary oder Whistler gefahren. Und für den internationalen Sport ist es schade. Einige Athleten werden nicht gerade froh sein, dass die WM wieder in Deutschland stattfindet." Zuletzt gingen Weltmeisterschaften erst 2019 in Winterberg, 2016 am Königssee und 2012 in Altenberg durch die Eisrinnen.