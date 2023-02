Die dreimalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz hat ihren zweiten Weltcupsieg in Folge gefeiert und damit die Führung im Gesamtweltcup ausgebaut. In der Eisrinne von Winterberg gewann die 26-Jährige vor ihrer Teamkollegin Anna Berreiter und der US-Amerikanerin Emily Sweeney. Die frisch gebackene Weltmeisterin Berreiter (Berchtesgaden) lag nach dem ersten Durchgang nur auf Rang vier, trotz Bestzeit im zweiten Lauf konnte sie den Rückstand auf Taubitz (Oberwiesenthal), die bei der WM in Oberhof Silber holte, nicht mehr wettmachen. Dajana Eitberger (Ilmenau), Zweite im Gesamtweltcup, wurde Vierte, Merle Fräbel (Suhl) fuhr auf Rang sechs.

«Ich freue mich so über den Sieg hier in Winterberg. Richtig geil», sagte Taubitz nach ihrem insgesamt 20. Weltcup-Sieg im ZDF: «Die Bedingungen waren super für das Wetter.» Zuletzt hatten die deutschen Frauen sowohl bei der WM vor zwei Wochen, als auch beim Weltcup in Altenberg Dreifachsiege gefeiert, diesmal verhinderte Sweeney ein rein deutsches Podest. Und doch dominierten die deutschen Rodlerinnen und Rodler den Heim-Weltcup nach Belieben: Nach den Siegen am Vortag von Max Langenhan im Einsitzer und den beiden Duos Tobias Wendl/Tobias Arlt und Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal war es der vierte Erfolg im vierten Wettkampf, dazu der dritte Doppelsieg an diesem Wochenende.