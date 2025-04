Grundschulen aufgepasst! Macht mit beim Turnfest in Leipzig! Bewerbt Euch bis 9. Mai für einen Start beim "Jump-Junior-Cup". Am 29. Mai treten dann drei 24-köpfige Teams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt in einem einstündigen Sportwettbewerb gegeneinander an. Bewerbt Euch bitte mit kurzer Begründung. Unsere Jury wählt eine Mannschaft aus jedem Bundesland aus. Pro Team gehen dann 21 Kinder, davon mindestens 7 Mädchen, wahlweise aus dritten und vierten Klasse, sowie 3 Personen aus Eltern- oder Lehrerschaft an den Start. SPORT IM OSTEN überträgt den sportlichen Wettbewerb am Himmelfahrtstag live im TV von 16 bis 18 Uhr aus der Messehalle 5.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK