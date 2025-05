Turnfest in Leipzig "Jump-Junior-Cup" - die Teilnehmer stehen fest!

14. Mai 2025, 10:00 Uhr

Die Teilnehmer für den "Jump Junior Cup" am 29. Mai beim Turnfest in Leipzig stehen fest. Je ein Grundschulteam aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen treten in einem sportlichen Wettstreit gegeneinander an – der MDR überträgt am Himmelfahrtstag ab 16 Uhr live von der Neuen Messe.