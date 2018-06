Nina Krankemann aus Magdeburg hat bei der Kanu-Europameisterschaft in Belgrad Gold gewonnen. Im Kajak-Einer über 1.000 Meter setzte sie sich am Sonnabend hauchdünn gegen die Ungarin Tamara Takacs durch. Dritte wurde die Schwedin Karin Johansson.

Olympiasieger und Weltmeister Sebastian Brendel aus Potsdam paddelte in seiner Lieblingsdisziplin Einer-Canadier über 1.000 Meter knapp am Titel vorbei. Im Duell mit Dauerrivale Martin Fuksa (Tschechien) hatte er um eine Zehntelsekunde knapp das Nachsehen Brendel hatte zuvor vier Mal in Folge EM-Gold geholt. Platz drei ging an den Italiener Carlo Tacchini. Im Kajak-Einer über 1.000 Meter kam der Essener Olympiasieger Max Rendschmidt auf Rang drei. Ganz oben auf dem Podest stand der Portugiese Fernando Pimenta vor dem Ungarn Balint Kopasz.