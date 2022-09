Der 18-jährige David Töpel hat sich trotz widriger Wettkampfbedingungen den Junioren-WM-Titel über 1.000 Meter im Canadier Einer (C1) geschnappt. Töpel vom SC Magdeburg ist damit der erste Junioren-Weltmeister auf dieser Strecke seit dem dreifachen Olympiasieger Sebastian Brendel, der sich 2005 ebenfalls in Szeged zum Junioren-Weltmeister krönte.

In einem Herzschlagfinale setzte sich der Magdeburger mit acht nur Zehnteln Vorsprung gegen den Polen Kacper Damian Sieradzan durch und holte damit eine der vier deutschen Goldmedaillen bei dieser WM. Dritter wurde Mihail Culecac aus der Republik Moldau. Töpel kam am besten mit den stark wechselhaften Wetterbedingungen während des gesamten Wettkampfs zurecht, die zwischen Dauerregen und strahlendem Sonnenschein wechselten.

Landt trat zudem in der U23-Altersklasse im K4 über 500 Meter an, fuhr jedoch um drei Sekunden an einer Medaille vorbei und belegte gemeinsam mit Gesine Ragwitz (Rheinbrüder Karlsruhe), Wiebke Glamm (SC Neubrandenbrurg) und Estella Damm (BW Dresden) den achten Platz.