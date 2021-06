Die deutschen Slalom-Kanuten werden am 6. Juli zu den Olympischen Spielen nach Tokio reisen. "Wir hatten vorher ja nur einmal die Möglichkeit, dort auf dem Wildwasserkanal zu trainieren. Daher werden die Nationen vorab ihre Trainingsmöglichkeiten bekommen", sagte Cheftrainer Klaus Pohlen am Mittwoch bei der Vorstellung des Olympia-Teams in Markkleeberg. Vor der Reise nach Japan wird das vierköpfige Team mit Ricarda Funk, Andrea Herzog, Hannes Aigner sowie Sideris Tasiadis noch eine Leistungsdiagnostik am 28. Juni in Augsburg absolvieren. In Tokio stehen dann zehn Trainingstage mit jeweils zwei Einheiten an. Der Umzug ins olympische Dorf ist dann am 19. Juli geplant. "Ich gehe davon aus, dass wir mit unserer Truppe konkurrenzfähig sind. Wir kämpfen um die Medaillen und wollen es den anderen so schwer wie möglich machen", sagte Cheftrainer Pohlen.

Andrea Herzog Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister