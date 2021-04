So gefasst und ruhig Steffi Kriegerstein im MDR-Hörfunkinterview auch wirkt, die Enttäuschung darüber, dass die Dresdnerin vorzeitig ihren Verzicht auf eine mögliche zweite Olympia-Teilnahme in diesem Sommer in Tokio erklärte, ist greifbar: "Es ist ein großer Traum, der natürlich zerplatzt. Das tat gestern weh, das tut heute weh und ich denke, das wird auch in ein paar Jahren noch ziemlich wehtun. Aber die Gesundheit steht an erster Stelle, ich kann da gerade nich viel machen", betont Kriegerstein.