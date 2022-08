Kanu Olympia-Zweite Steffi Kriegerstein beendet Karriere

Die Dresdner Kanutin Steffi Kriegerstein stellt das Paddel in die Ecke. Die Silbermedaillengewinnerin von Rio de Janeiro war Ende 2020 an Corona erkrankt und leidet seitdem an den Folgen der Infektion. Nun hat sie die "Reißleine gezogen", will dem Kanusport aber weiter erhalten bleiben.