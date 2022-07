Sie zitterte in der Leadersbox und sah Gold schon weg "schwimmen" als die australische Ausnahme-Athletin Jessica Fox unterwegs war. Am Ende hatte Andrea Herzog aus Leipzig bei der Heim-WM in Augsburg noch 0,92 Sekunden Vorsprung auf Fox. die 22-jährige Herzog gewann wie schon 2019 den Titel im Canadier.